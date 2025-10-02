Прерязаха лентата на обновената и модерна сграда на кметството в якорудското с. Смолево

Кметът на Якоруда Мехмед Вакльов преряза лентата пред най-новата придобивка на якорудското с. Смолево – обновената и модерна сграда на кметството.

Тя няма нищо общо със старата съборетина с течащ покрив, олющена фасада и паднала мазилка по коридорите и стаите. Модерната й визия вчера като магнит привлече вътре жителите на селото и те не успяха да скрият удивлението си от коренно различния вид.

Кметът на Якоруда преряза лентата пред обновеното кметство Днес сградата няма нищо общо със старата олющена мазилка

Основният ремонт бе реализиран заедно с този на кметствато в с. Конарско и Черна Места, и този на здравната служба в Конарско. Прогнозната стойност на обществената поръчка беше 1 050 000 лв., осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство по сключено споразумение от 14.06.2024 г.

И 4-те обособени позиции на поръчката бяха спечелени от регистрираната в Благоевград „Стил Инженеринг 2010“ ЕООД на Шеип Даргутев, чиято оферта специално за кметството в Смолево беше 333 180,76 лв. без ДДС.

ВАНЯ СИМЕОНОВА