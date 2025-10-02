Прерязаха лентата на обновената и модерна сграда на кметството в якорудското с. Смолево

Кметът на Якоруда Мехмед Вакльов преряза лентата пред най-новата придобивка на якорудското с. Смолево – обновената и модерна сграда на кметството.
Тя няма нищо общо със старата съборетина с течащ покрив, олющена фасада и паднала мазилка по коридорите и стаите. Модерната й визия вчера като магнит привлече вътре жителите на селото и те не успяха да скрият удивлението си от коренно различния вид.
Основният ремонт бе реализиран заедно с този на кметствато в с. Конарско и Черна Места, и този на здравната служба в Конарско. Прогнозната стойност на обществената поръчка беше 1 050 000 лв., осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство по сключено споразумение от 14.06.2024 г.
И 4-те обособени позиции на поръчката бяха спечелени от регистрираната в Благоевград „Стил Инженеринг 2010“ ЕООД на Шеип Даргутев, чиято оферта специално за кметството в Смолево беше 333 180,76 лв. без ДДС.
ВАНЯ СИМЕОНОВА