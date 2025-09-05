Преслава изкачи връх Мусала и то за втори път

Попфолк дивата Преслава се похвали с голямо постижение.

Певицата изкачи връх Мусала и то за втори път.

Компания по дългия път й прави любимият й Павел.

Изпълнителката на „Дяволско желание“ призна, че второто изкачване е било по-приятно.

„Второ изкачване на връх Мусала. Понякога пътеката е същата, но усещането е напълно ново. Вторият път беше по-тих, по-осъзнат и още по-красив. Вятърът горе те пречиства, а гледката ти напомня колко е малък човекът и колко голяма е природата. Щастлива съм, че отново стъпих на най-високата точка на Балканите и си подарих този момент!“, написа в социалните мрежи тя.





