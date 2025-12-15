Престолонаследникът на Саудитска арабия купува Барселона

Един от най-богатите хора в света – Мохамед бин Салман планира да предложи 10 милиарда евро за испанския футболен клуб Барселона, съобщава журналистът на El Chiringuito Франсоа Гаярдо в социалните мрежи.

Престолонаследникът на Саудитска Арабия притежава активи на стойност около 400 милиарда долара.

Гаярдо заяви обаче, че членове на Барселона, участващи в президентските избори, биха могли да блокират продажбата на тима. Жоан Лапорта по-рано обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат като президент на Барселона след 2027 година.

63-годишният Лапорта е президент на Барселона от 2021-а. Преди това той заемаше поста от 2003 до 2010 година. Под негово ръководство отборът спечели шест пъти титлата в Ла Лига, три пъти Купата на Испания, четири Суперкупата на Испания, два пъти Шампионски лиги, веднъж Суперкупа на УЕФА и Световно клубно първенство на ФИФА. ИА „Фокус“