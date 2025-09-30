Пресъхна чешмичката в парк Бачиново, не е ясно докога

Трета седмица няма и капка вода на чешмичката в парк Бачиново, откъдето стотици благоевградчани пълнят туби за пиене. Чучурите са пресъхнали, а вода от средата на миналата седмица няма и в съседното заведение „Роял Парк“, където преди 5-6 дни от ВиК – Благоевград откараха водоноска и я зареждат 2 пъти дневно. Коментарите на хората, които всеки ден проверяват дали ще могат да напълнят бутилките си, са, че има авария, но тя все още не може да се локализира от експертите във водното дружество. Любопитно е, че чешмичката до алеята в другия край на езерото в парка работи и от двата й чучура блика вода. Оказа се, че в района на парк Бачиново.

/. Чешмичката, от която стотици благоевградчани пълнят тубите за пиене, пресъхн В другия край на езерото бликна вода от 2-та чучура на чешмата От ВиК – Благоевград осигуриха миналата седмица водоноска за нуждите на заведението

Заради големия обществен интерес още миналия четвъртък вестник „Струма“ се обърна към ръководството на „ВиК“ ЕООД с въпроси каква е причината за спиране на водата в заведението „Роял парк“ и на чешмичката в съседство, и кога ще бъде възстановено водоподаването?

Вчера от дружеството информираха, че отговор ще предоставят до четвъртък.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





