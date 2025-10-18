Преформатираният „Беласица“ без половин отбор във В. Търново

С надежда за ново начало преформатираният „Беласица“ пристигна снощи в Севлиево, за да проведе последната си тренировка преди гостуването на „Етър“ във Велико Търново. Безусловно за гостите от Петрич е плюс, че треньорът им доскоро водеше именно болярите, с което разузнавателния процес предполага дълбочина и липса на изненади. Всъщност основната дилема пред Живко Желев през последните 2 седмици беше как ще изглеждат на „Ивайло“ бяло-червените след колизиите в клуба на всички нива през националната пауза. В хода на загубения мач в Самоков от третодивизионния „Рилски спортист“ наставникът на комитите пробва схема, при която крила бяха префасонирани като халф-бекове предвид острия кадрови дефицит в задни позиции заради напускането на Атанас Димитров и контузиите на Атанас Карачоров и Валентин Костов. Освен тях в автобуса не са качиха испанецът Ядам Сантана и бразилецът Винисиус Санчес, които също се оплакват от болежки. На разположение обаче е новопривлеченият разложанин Георги Каракашев, който попадна в групата за старопрестолния град.

Подобно на петричани, „Етър“ отпадна за купата след 1:2 от „Бдин“ в експериментален състав предимно от юноши и резерви. На място във Видин новият предводител на виолетовите Иван Иванов-Лусия назначи наказателна тренировка, давайки да се разбере, че ще пипа с твърда ръка. В преследване на първа домашна победа през сезона се завръщат миналогодишния двигател на „Бела“ в средата на терена Чавдар Ивайлов и роденият в Петрич Петър Караангелов, плюс бранителят Атанас Пемперски, левият бек Мартин Николов и външният халф Димитър Илиев. С абсолютно идентични показатели влизат в битката днешните съперници – по 2 равенства и 3 загуби от последните си 5 мача във всички турнири. Двата тима са се срещали 4 пъти в кампаниите, в които напоследък се засичаха във Втора лига. „Беласица“ има един успех на „Царя“ с 2:0 през миналата кампания и ремито 1:1 в Симитли през сезон 2022/23 г. В ответните мачове виолетовите спечелиха с 4:0 тази пролет и с 2:0 преди 2 г.

СТАНЧО СТАНЧЕВ