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Прибраха „на топло“ пияни шофори в Гоце Делчев и Петрич

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от: Събития
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От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

    На 31.05.2025 г. около 22:10 часа по бул. „Гоце Делчев“ в гр. Гоце Делчев“, 39-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,76 промила алкохол в издишания от него въздух.

    На 01.06.2025 г. около 02:20 часа по ул. „Беласица“ в гр. Петрич, 60-годишен петричанин е управлявал електрически мотопед, без поставена регистрационна табела,с наличие на 1,26 промила алкохол в издишания от него въздух.

    Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.



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