Пригответе чадърите: Обявиха жълт код в 18 области у нас, включително Благоевгард

Днес ще бъде облачно и с валежи, главно в Северна и Западна България, които ще продължат и през нощта срещу сряда. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за значителни валежи в 18 области.

На места там, както и в южните райони на Източните Родопи ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър, с който ще прониква студен въздух. В Източна България вятърът ще остане от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен, особено в Югоизточна България. Максималните температури ще бъдат от 8°-9° в северозападните райони до 21° в югоизточните, в София – около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд и вечерта, главно по северното крайбрежие ще има валежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад, особено по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, но с тенденция на отслабване.

НИМХ

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра – от сняг, но в Западна Стара планина границата на снега ще бъде около 1600 метра, а вечерта ще се понижи към 1300-1400 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 6°.

През следващите дни температурите в страната ще са в широки граници, минималните ще бъдат 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните – от 10°-12° на места в Западна България до 20°-21° в Източна. В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи облачно с валежи, значителни по количество на места в Западна България, Източните Родопи и централните и източните райони от Стара планина. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Югоизточна България, където ще продължи да духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, ще бъде почти без валежи. В четвъртък в повечето райони валежите ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. По-късно през деня отново ще се увеличи и на отделни места, главно в планинските райони ще превали слаб дъжд.