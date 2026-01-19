Признание за приноса на Община Разлог към съхранението на военноисторическото наследство

Днес, 19 януари, кметът на Община Разлог Красимир Герчев бе удостоен с Грамота и възпоменателен медал „140 години от Сръбско-българската война“ от министъра на отбраната Атанас Запрянов.

Със Заповед № КН-256/23.12.2025 г. министърът на отбраната награждава кмета на Община Разлог по повод 140 години от отбелязването на победите на Българската армия в Сръбско-българската война.



Отличията бяха връчени лично от подполковник Петър Митев – началник на Военно окръжие II степен – Благоевград

Наградата се присъжда за активна дейност и постигнати високи резултати в съхранението на военноисторическото наследство на Република България през 2025 г., както и за устойчиви постижения в проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военни паметници.

Община Разлог продължава последователната си работа за опазване на националната памет и уважението към българската военна история.