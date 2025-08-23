Приключи маратона „Кино под звездите“ в Радомир

Кирил Стоев: „Бъдещето на Радомир зависи от талантливи и смели млади хора“

“В малкия град има големи хора!“ – с тези думи кметът Кирил Стоев постави финал на тридневния маратон на Кино под звездите в Радомир с филма „Гунди – легенда за любовта“.



Тридневният киномаратон завърши с хитовия български филм, който разби всички рекорди в съвременната киноиндустрия. А в трите дни стотици жители и гости на Радомир гледаха заедно филми под открито небе.

Преди началото на филма публиката бе изненадана от среща с двама млади радомирци – Любослав Беловски и Иво Сотиров, които са част от екипа, създал визуалните ефекти към продукцията. Те представиха кратко видео, разкриващо тяхната работа, и разказаха за предизвикателствата и вдъхновението, свързани с участието им в толкова голям проект.

Историята на Любослав и Иво започва именно в двора на Младежки дом – Радомир, където ги събира интересът към стрийт фитнеса, графиката и визуалните изкуства. Днес, след завършване на своето образование в родния град, те вече са част от международната киноиндустрия и вдъхват надежда на младите хора, че пътят към успеха може да започне и оттук.



Кметът на общината Кирил Стоев поздрави момчетата и се обърна към публиката с думите: „В малкия град има големи хора! Не бързайте да го напускате, следвайте мечтите си и се стремете към развитие! Останете тук – защото бъдещето на Радомир зависи от талантливи и смели млади хора като вас.“

С тези думи финалната прожекция на „Кино под звездите“ не само завърши тридневния маратон, но и постави акцент върху силата на местната общност и надеждата, че нови таланти ще продължат да изгряват от Радомир.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА







