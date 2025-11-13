Приключи почистването и боядисването на тунел „Дупница“ на главен път Е-79, което продължи три дни. Движението по дветe тръби е било пуснато, досега то се пренасочваше по обиколни маршрути през Дупница, казаха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

От години проблем по съоръжението е амортизираното осветление, особено в тръбата за Благоевград. За да бъде подменено, ще трябват средства и по-сериозни ремонти. Експерти коментираха пред БНР, че подобни частични ремонти като почистване и боядисване не решават ситуацията.

През 2024 година АПИ обяви обществена поръчка за проектиране и ремонт на автотунела на главен път Е-79 при Дупница, която беше за изготвяне на технически проект и за основен ремонт. Тръбата на съоръжението в посока Кулата е дълга малко под 200 м, изградена е през 1979 г., а тази в посока София – през 2008 г. Индикативната стойност на обществената поръчка е 12 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 540 дни, от които 120 дни за проектиране и 420 дни – за ремонтните дейности.

От АПИ все още не съобщават на какъв етап е реализацията на поръчката, очевидно финансирането е проблем и цялостният ремонт на автотунел „Дупница“ непрекъснато се отлага.