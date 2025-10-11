Примата Лили Иванова изправи на крака перничани

Зала „Борис Гюдеров“ бе препълнена с фенове на голямата Лили Иванова. Творчесткият път на примата тръгва от малка зала в някога миньорския град. Днес тя се радва на любовта на милиони българи.Oт сцената звучаха вечните й хитове, а след всяко изпълнение публиката ставаше на крака и аплодисментите дълго не стихваха.

„Тези прожектори не може ли да светят в червено“, попита от сцената легендата на българската музика. Незабавно осветелнието бе сменено, а невероятният ѝ глас продължи да се лее от сцената.

Точно преди една година преди Деня на града – 19 октомври Лили Иванова пя за перничани в същата зала. Сега Перник отново беше включен в националното й турне. . Концертите са със специалното участие на Grand LI Orchestra, с диригент Константин Добройков. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА