Принц Джордж с първа важна официална задача

Както е всяка година, и тази на 11 ноември във Великобритания ще бъде отбелязан Денят на паметта, в който се почитат загиналите във войните в защита на родината. Той е известен и като Ден на мака – причината обществени личности да носят на ревера си малкото червено цвете.

Традицията се спазва и от кралското семейство, което всяка година присъства на тържествен концерт в Роял Албърт Хол в Лондон, предшестваш Деня на паметта.

Той се състоя на 8 ноември вечерта и в залата присъстваха крал Чарлз, съпругата му Камила и Кейт Мидълтън. За първи път заедно с тях беше и принц Джордж.

12-годишният Джордж седеше до майка си, която носеше ръчно изработено маково цвете от коприна, стъкло и естествени материали върху семплата си черна рокля с бяла яка. Публиката се изправи на крака, докато фанфари ознаменуваха влизането на кралското семейство в залата.

Сред гостите бяха премиерът сър Киър Стармър и съпругата му Виктория. Тази година фестивалът отбеляза 80 години от края на Втората световна война и 25 години от премахването на забраната за служба на хомосексуалисти в британската армия, отбелязват ВВС.

Принц Уилям не присъства, тъй като все още не се е върнал от Бразилия, където изнесе реч пред световни лидери на климатичната конференция COP30.

Събитието беше излъчено по BBC One. На сцената се изявиха музиканти като сър Род Стюарт и Сам Райдър, а военни оркестри, включително RAF Squadronaires, допълниха програмата.

Сред присъстващите бяха и членове на благотворителната организация Fighting With Pride, която подкрепя ветерани от LGBTQ+ общността. Един от тях – Алекс Расмусен, е бил принуден да напусне флота през 1996 г., след като колеги разкрили сексуалната му ориентация.

През октомври крал Чарлз III за първи път официално подкрепи тази общност, като откри мемориал в чест на ЛГБТ военнослужещи.