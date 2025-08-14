Прираст на ученици! Четири училища в Благоевград искат завишаване на приема, при издадени 694 удостоверения от детските градини първокласниците станаха 731

731 по данни на РУО и 734 по информация на община Благоевград са към този момент първокласниците, които на 15.09. ще чуят първия училищен звънец. Припомняме, че както и досега, 10 училища в областния център на Пиринско, реализиращи прием в първи клас, обявиха 31 паралелки. Съществен акцент е, че за предстоящата учебна 2025/26 г. се въведе електронен прием. За целта бе разработена и впоследствие одобрена от Общинския съвет нова система за прием в 1 клас. Съгласно водещия критерий за уседналост, или кой от кога живее в близост до дадено училище, бе извършено ново райониране, като в прилежащите територии на образователни институции бяха вкарани и нови улици.

„Удобството на електронния прием, респективно самата система, беше доказано, защото можехме да видим за кое училище колко подадени заявления има, какъв е адресът, каква е близостта, за да могат децата да бъдат разпределени балансирано. По отношение на самата система не възникнаха никакви технически трудности, бъгове. 96.15% от подалите заявления бяха класирани на първия етап по първо желание. Има някои дребни неща, които може да адресираме, така че да бъде още по-ясно и по-лесно“, коментира за „Струма” зам. кметът по образованието и бизнес развитието Боряна Шалявска и уточни, че е имало известно неразбиране от страна на родители по отношение на настоящ и постоянен адрес, кое дава или не дава точки. Имало и хора, които през последната една година са сменили адресите си, с идеята да получат повече точки. При всички такива случаи от община Благоевград са оказали съдействие на родители и неяснотите са изчистени.

„Със сигурност ще се наложи тази година да направим актуализация на системата, за да може да отстраним някои дребни неща, които забелязахме. Става въпрос за улици в районите на училища, така че ще направим проверка, за да няма други подобни казуси“, каза още ресорният зам. кмет.

Коментирайки приема, Б. Шалявска сподели, че спрямо паралелките и броя на местата са били заложени 682 кандидат първокласниците, или 31 паралелки с по 22 деца. Такъв би трябвало да е броят на децата в паралелките в начален етап, като по решение на директорите може да се пристъпи към завишаване до 24 и след това записването на всяко следващо, тоест 25, 26, става със съгласуване и разрешение от МОН.

„Към момента записаните първокласници са 734. Като благодарение на системата те са разпределени балансирано и равномерно. В 8 от 10-те училища има над 22 деца с подадени заявления в паралелка. Очевидно всички училища в града предлагат добра материална база и подготовка“, констатира зам. кметът и акцентира, че по-големият брой на първокласниците се дължи на деца, прибиращи се от чужбина, на хора, преместващи се да живеят от други населени места в Благоевград.

„Първокласниците, които стартираха миналата учебна година, бяха 713. Тоест имаме 21 деца повече към този момент спрямо септември 2024 г. Трябва да подготвим писмо, което да съгласуваме с училищата и Регионалното управление на образованието и да се подаде към МОН, за да може да се завиши броят на деца в паралелки, като това ще се случи на много места“, съобщи зам. кметът

Във връзка с приема да са наясно откъде идват ученици и изобщо какво е движението от РУО изискаха информация от директорите. В продължение на повече от седмица старши експертът по начално образование Анета Марянска поименно „издирваше“, проверяваше деца, съпоставяше списъци от детските градини записаните в 1 клас… В крайна сметка след задълбочен анализ бе генерирана обобщена информация за приема на ученици в 1 клас за всяка една от 14-те общини в областта.

Боряна Шалявска Ивайло Златанов

Конкретно за Благоевград данните показват, че детските градини в общината са издали 694 удостоверения за записване в първи клас, в това число и на 6-годишни деца, като сред бъдещите ученици има и близнаци. Първокласниците към момента са 731, или с 37 повече от „излезлите“ от детските градини. Съответно 20 деца са дошли от други населени места, основно от Симитли, Кочериново, и 13 от чужбина. Запознавайки се с доклада на старши експерта по начално образование, началникът на РУО Ивайло Златанов анализира, че ще се иска съгласие от МОН за завишаване на приема в 4 училища. Така например в СУИЧЕ /Средно училище с изучаване на чужди езици/ са утвърдили две паралелки, или 44 места с по 22 деца и 48 с по 24. Записаните са 51 първокласници, като 4 са от чужбина и едно от Петрич. Одобрение от МОН ще се търси и за 4 ОУ, където в двете паралелки също има 51 първокласници, за 11 ОУ с три паралелки и 77 бъдещи ученици и за СУ „Иван Вазов“ в квартал „Струмско“, което също е с три паралелки и 74 първокласници. А иначе най-голям прием от 5 паралелки, или 110 деца, при 22 в клас, реализира 7 СУ „Кузман Шапкарев”. Там са постъпили и едно дете от чужбина, 2 от Симитли, 3 от Кочериново, като общо са записани 119 ученици. 8-мо СУ и 3-о ОУ са с по 4 паралелки, съответно с 88 и 94 първокласници, 2-ро ОУ с 69 ученици в три паралелки, 5-о СУ също с три паралелки и 64 първокласници, 9-о ОУ с две паралелки с 45 деца, от които две от чужбина.

„За мен е притеснителен фактът, че има 17 деца, които са без завършена подготвителна група и са записани в 1 клас с декларация на родителя относно училищната им готовност. Големият въпрос е къде са били тези деца и не са обхванати, при положение че предучилищното образование е задължително за 4-, 5- и 6-годишните“, повдигна въпроса началникът на РУО и обърна внимание на учителите и директорите да имат готовност да създадат у бъдещите ученици, не посещавали детски градини, необходимите навици, умения за работа в клас, в час…

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





