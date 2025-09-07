Присила Пресли – гротеска на пластичната хирургия

Ако някога е имало пример за това как пластичната хирургия може да превърне една легенда в карикатура, то името е Присила Пресли. Осемдесетгодишната вдовица на Елвис бе заснета от папараци в шокиращо състояние – лице, изкривено от безброй филъри и ботокс, кожа, която сякаш е опъната до скъсване, и изражение, което повече прилича на застинала маска от восък, отколкото на жив човек. Видът ѝ е гротеска на козметичните манипулации, на които се е подлагала години наред, а феновете я определят като „плашило“, „кукла на ужасите“ и „ходещо предупреждение за това какво се случва, когато човек не може да остарее с достойнство“.



В социалните мрежи коментарите са безпощадни: „Изглежда като восъчна фигура, която някой е оставил на слънце“ и „Ако Елвис я видеше сега, щеше да се обърне в гроба“.



Но гротескният ѝ външен вид е само върхът на айсберга. Последните седмици името на Присила Пресли отново влезе във водещите заглавия на медиите. Правната битка около наследството на фамилията Пресли навлиза в нов етап, след като бивши бизнес партньори отправиха скандални обвинения към нея. В съдебни документи, цитирани от Radar Online и TMZ, се твърди, че вдовицата на Елвис Пресли е действала с цел да получи контрол над семейното богатство след смъртта на дъщеря си Лиса Мари Пресли, която почина от сърдечен арест през 2023 г.

Бриджит Крузе и Кевин Фиалко – бивши доверени лица и сътрудници на Присила, заведоха насрещен иск срещу нея, в който искат 50 милиона долара. В иска си те твърдят, че Присила Пресли е пренебрегнала медицински и лични сигнали за влошеното състояние на Лиса Мари малко преди нейната смърт, както и че е взела решение за прекъсване на животоподдържащата апаратура часове след приемането на дъщеря си в болница.



Съдебният спор се разгръща на фона на взаимни обвинения –Присила Пресли по-рано е отправила сериозни упреци към Крузе и Фиалко за злоупотреба с възрастни хора и финансови измами. Двамата отвръщат с твърдения, че Присила е преследвала единствено собствените си интереси, особено след като става ясно, че Лиса Мари е предприела стъпки да я отстрани като попечител на семеен застрахователен тръст.



Източници, близки до Присила Пресли, заявяват, че тя е била в дълбока скръб след смъртта на дъщеря си и подобни обвинения са „неразбираеми и жестоки“. Адвокатът на Присила – Марти Сингър, определи съдебния иск като „тъжен и злобен опит за фалшиво опетняване на репутацията на осемдесетгодишна жена“, категорично отхвърляйки всички обвинения. Сингър подчертава, че твърденията са неоснователни, и изразява увереност, че делото ще бъде прекратено.



Междувременно случаят продължава да привлича сериозен медиен интерес предвид финансовия мащаб на семейното наследство и дългогодишното напрежение около опазването и управлението на активите на Пресли. Очаква се съдът да разгледа подробно всички факти по случая през следващите месеци. Източник: Ретро.бг





