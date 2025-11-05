Присъдата за бутилката в главата на неврокопчанина Д. Наумов: Служебно 4:0 за канарчетата, три мача без публика за смърфовете

Служебно 4:0 в полза на „Ботев“ за прекратеното градско дерби срещу „Локомотив“ присъди Дисципът на футболната централа. Битката за Пловдив през уикенда приключи в 41-та мин., след като неврпокопският страж на канарчетата Даниел Наумов бе нацелен с бутилка в главата от фен на смърфовете. Лекарят на терен констатира, че са налице симптоми за комоцио на потърпевшия и главният рефер Драгомир Драганов наду свирката за край. Освен загубата черно-белите отнесоха 3 мача лишаване от домакинство, заменени с игра без публика, и обща глоба за различни провинения в размер малко над 25 000 лв. Жълто-черните пък ще платят заради агитката си над 13 000 лв. плюс възстановяване на щетите на стадиона в парк „Лаута“.

„Бяхме категорични, че няма да има преиграване. Приоритетът е безопасността на срещата. Има застрашаване здравето на футболистите. Съдията правилно е прекратил мача. Решението го взехме единодушно, страшно много доклади бяха предоставени. Прецедент може да има във всяко едно нещо. Доста отдавна не сме имали чак такава ескалация. За жалост още от първия кръг се почна с тежки наказания. Казах, че очакваме какво ли не още да се случи нататък. Ако някой реши нещо да прави, няма сила, която да го спре. Трябва да се вземат драстични мерки. Публична тайна е, че навремето имаше мрежа зад вратата на стадиона на „Локомотив“, но е махната по искане на феновете”, коментира шефът на Дисциплинарната комисия Юрий Кучев.

ТОНИ КИРИЛОВ