ПРИСЪДА НА ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД! 8 г. затвор за 63-годишния Н. Шкуртов от Сатовча, ранил с нож в гърдите полицай

Петчленен състав на Благоевградския окръжен съд призна за виновен 63-годишен мъж от Сатовча в това, че на 24.08.2024 г. около 08.20 часа на площада в село Сатовча направил опит умишлено да умъртви младши полицейски инспектор А.С. от група „Териториална полиция‘‘ на сектор „Охранителна полиция‘‘ в участък Сатовча на Районно управление – Гоце Делчев при изпълнение на служебните му задължения, свързана с опазване на обществения ред. Н. Шкуртов нанесъл удар с нож в областта на гърдите на инспектора и с това му причинил порезно нараняване, като опитът е останал недовършен по независещи от него причини.

С постановената присъда на 63-годишния Н. Шкуртов е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 години, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим. Подсъдимият е осъден да заплати и сторените по делото разноски.

Делото се разгледа при съкратено съдебно следствие, след като подсъдимият призна фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.

Както „Струма“ писа, по време на екшъна 62-годишният Шкуртов бил във видимо нетрезво състояние и нарушавал обществения ред. При опит да бъде предупреден и задържан от полицейския служител му нанесъл порезна рана с нож в областта на гърдите. Полицаят е извадил късмет, тъй като нападателят бил издърпан назад от друг мъж и ножът бил избит от ръцете му. Това попречило да нанесе по-силен удар на униформения служител, който бил нощна смяна и дежурството му изтичало в 8:30 ч. сутринта, минути преди да бъде атакуван от пияния мъж. На полицейския служител бе оказана лекарска помощ и след като раната му бе зашита, бе освободен за домашно лечение.

Нападателят Н. Шкуртов бе арестуван и образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда на полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения. Той е осъждан за опит за убийство на снаха си, като е изтърпял присъдата си в затвора през 2019 г.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА