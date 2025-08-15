Присъдиха държавна титла на боец от „Ипон“ заради хванат с допинг опонент

Боецът на „Ипон“ (Бл) Венцислав Сотиров спечели държавната титла по ММА, след като опонентът му на финала Пламен Йорданов бе хванат с допинг. Благоевградчанинът загуби срещата за златото в кат. +97 кг на шампионата в София преди месец и взе сребърен медал. По-късно се разбра, че неговият противник не е имал право да участва, защото е дал положителна проба за използване на непозволени стимуланти след състезание по бойно самбо. В резултат му е наложена мярка за временно спиране на спортните права до окончателно обявяване на наказанието. Той обаче е скрил фактите от организаторите на турнира по смесени бойни изкуства.

В. Сотиров (вдясно) замени среброто със злато от държавния шампионат по смесени бойни изкуства



Макар и с леко закъснение, истината лъсна и първото място в тежка категория беше присъдено на Сотиров. Провинилият дори претендираше за място в националния отбор на световното първенство по ММА в Грузия, което няма как да се случи при настъпилите обстоятелства. Същевременно повиквателни за българския тим имат представителите на „Ипон“ Миха Волков (57 кг), Димитър Георгиев (74 кг) и Борислав Цеков (79 кг). Шампионатът на планетата започва на 27 септември, а преди това нашите заминават на 20-дневен лагер на Белмекен.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





