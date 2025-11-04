Присъди на Окръжен съд – Благоевград: 20 г. затвор за Н. Станев и 6 г. за В. Аратинова за убийството на неврокопчанина В. Василев

Окръжен съд – Благоевград осъди на 20 г. затвор Николай Станев и на 6 г. Виктория Аратинова за убийството на 39-годишния Васил Василев от Гоце Делчев. Присъдите постанови вчера петчленен съдебен състав, председателстван от Атанас Масръчки. Двамата бяха признати за виновни за тежкото престъпление, извършено на 3 август 2023 г. 22-годишната Виктория Аратинова от Гоце Делчев и 38-годишният Николай Станев от Божурище съжителствали в София, но поради възникнало напрежение помежду им тя се прибрала при майка си в гр. Гоце Делчев. Николай Станев продължил да й се обажда по телефона, а на 31.07.2023 г. пристигнал в града, за да оправят отношенията си.

Тогава тя се оплакала на новия си приятел, че бившето й гадже Васил Василев от Гоце Делчев й досажда със съобщения в социалната мрежа. През нощта на 2 август Николай казал на Виктория да напише съобщение на Васил и да му предложи да се срещнат. Обвиняемата изпратила съобщение на бившето си гадже, а след това му се обадила по телефона с предложение да се видят. Първоначално той отказал, но в следващ разговор по телефона се съгласил да се срещнат на ул. „Полковник Борис Дрангов“ в гр. Гоце Делчев. Николай и Виктория се отправили за срещата с Васил, решени да потърсят възмездие по повод подозренията им, че той я злепоставя с публикации в интернет. При пристигането на Васил на уговореното място, Николай му нанесъл удар с носения от него нож в областта на шията и побягнал. Нападнатият мъж починал на улицата вследствие на прорязване на сънната му артерия и остра кръвозагуба.

Обвиняемите напуснали местопрестъплението, след което Виктория измила ножа и го скрила под седалката на фотьойла в жилището на баба си на ул. „Енос“ в гр. Гоце Делчев. С ранния автобус двамата отпътували за София, където били задържани от полицейските служители.

Н. Станев ( сн.1) и В. Аратинова бяха арестувани преди 2 г., а вчера бяха осъдени на първа инстанция

При първоначалното задържане Окръжен съд – Благоевград остави и двамата зад решетките, а впоследствие Виктория бе пусната под „домашен арест“. Николай бе обвинен по чл. 116 убийство при условие на рецидив, за което се предвижда наказание затвор от 15 до 20 г., доживотен затвор и доживотен затвор без право на замяна, а Виктория – за съучастие в убийство по чл. 115, за което наказанието е от 10 до 20 г. затвор. Тогава двамата бяха защитавани от служебни адвокати, които пледираха за по-леки мерки, тъй като нямало годни доказателства, че са извършили убийството. Според защитата двамата не са избягали, а се прибрали в София, тъй като Николай е трябвало да бъде на работа в бара на ул. „Витоша“.

В пледоарията си наблюдаващият прокурор Ирина Аспарухова посочи, че макар убийството да е извършено предишния ден, са проведени множество разпити на свидетели, иззети са записи от камери, на които се вижда двамата обвиняеми да се отдалечават тичешком от престъплението. Виктория е разпозната по недъга, който имала по рождение – скъсен крак. Съдия Росица Бункова реши, че са налице и трите предпоставки, за да бъдат „задържани под стража“, като определението бе потвърдено и от САС. Тогава стана ясно, че убитият Васил е бил с богато крими досие, с регистрации за кражби, грабежи, наркотици, кражби на коли. Имал 15 присъди, 14 от които са от Районен съд – Гоце Делчев и една от Окръжния съд в Благоевград. 11 от присъдите били ефективни, като последно е лежал в затвора в Бобов дол през 2019 г., заяви след разкриване на убийството тогавашният полицейски директор Георги Кандев. Обвиняемият Николай Станев бил осъждан 10 пъти за различни престъпления от общ характер, като последното му наложено наказание „лишаване от свобода“ той изтърпял през месец август 2022 г.

Обвинителният акт срещу двамата бе внесен в Окръжен съд – Благоевград след едногодишно разследване през юли миналата година. Със защитата на Виктория се ангажира благоевградският адвокат Красимир Дуков, а Николай Станев бе защитаван от кюстендилския адвокат Емил Велинов. В хода на делото са разпитани свидетели и приети експертизи. Двамата подсъдими не са дали обяснения в съдебна зала и не се признават за виновни. На наказателния процес не е предявен граждански иск за неимуществени вреди от близките на Васил.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – София, като делото е триинстанционно. Към настоящия момент Николай Станев е в затвора с мярка „задържане под стража“, а Виктория Аратинова е с мярка „домашен арест“, която изтърпява в Гоце Делчев.

