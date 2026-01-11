Притеснени за размножаването на пъстървата риболовци сигнализираха в „Струма“: Рибните проходи при баражите на р. Благоевградска Бистрица са задръстени с клони и наноси

Рибните проходи при баражите на р. Благоевградска Бистрица са задръстени с клони и наноси, сигнализираха във вестник „Струма“ риболовци, притеснени за размножаването на пъстървата. Те настояха отговорните институции спешно да предприемат мерки, тъй като размножителният й период е до края на януари, а от 20 април влиза забраната за риболов на мряна, също заради размножителния й период.

Ив. Попов Ст. Манолева



„Сега моментът е подходящ да се предприемат мерки“, коментира казуса Иван Попов от Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” и припомни, че преди 3 г. в качеството му тогава на началник сектор в Благоевград инициирал почистване на същите рибни проходи заедно с доброволци от две риболовни сдружения в Благоевград.

„Най-вероятно те пак са се задръстили и е добре да се поддържат, за да има проходност на рибата и тя да се движи нагоре. По Закона за водите в рамките на урбанизираната част на територията речните корита се управляват от общините (отдела по екология), а извън урбанизираната територия се управляват от областния управител заедно с Басейнова дирекция“, посочи Ив. Попов.

Рибните проходи при баражите са задръстени от клони и наноси



На сигнала на „Струма“ директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Стоянка Манолева заяви, че ще организира проверка: „При нас сигнал няма, но ще се самосезираме и ще направим проверка на място. В момента съм на терен, реката по цялото протежение е много мътна, с високи и кални води, и едва ли ще се види нещо, но ако има основание, ще предприемем мерки съвместно с общината“, коментира Ст. Манолева.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА