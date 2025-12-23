Причината за лошия сън може да е буквално под носа ви

Ако сте търсили причината за лошия сън в стреса, температурата в стаята или матрака, вероятно пренебрегвате най-малкия фактор – и според учените един от най-влиятелните – елементи от средата за сън: възглавницата, съобщи National Geographic.

Макар да изглежда като незначителен аксесоар, специалистите по съня подчертават, че възглавницата има ключово значение за това колко бързо заспиваме, колко дълбоко и непрекъснато спим и как функционират врата, гръбнакът, дишането и дори мозъкът ни. „Сънят е уязвимо състояние и тялото има нужда от усещане за сигурност, а физическият комфорт е силен сигнал, че може да се отпусне“, обяснява Уенди Троксел от RAND Corporation.

Значението на възглавницата

Научни изследвания показват, че височината и твърдостта на възглавницата са сред най-силните фактори, влияещи върху качеството на съня. Неподходящата възглавница може да доведе до неправилно положение на врата, мускулно напрежение, болки, затруднено дишане и чести микросъбуждания през нощта. Добре подбраната възглавница, напротив, подпомага неутралното подравняване на гръбначния стълб, намалява напрежението и улеснява преминаването към дълбок и REM сън – фазите, които са най-важни за възстановяването на организма.

Възглавницата влияе и върху дишането по време на сън. При хора с хъркане или лека до умерена сънна апнея правилната опора на главата и врата може да подобри проходимостта на дихателните пътища и да облекчи симптомите. Специалистите подчертават обаче, че при по-сериозни нарушения това не заменя медицинското лечение, а само го допълва.

Ефектите от добрата възглавница се усещат и през деня. Качественият сън подпомага концентрацията, настроението и енергията, намалява риска от хронични болки във врата и гърба и подобрява общата работоспособност.

При избора на възглавница най-важни са позата на сън и подходящата височина. Спящите настрани обикновено се нуждаят от по-висока възглавница, тези по гръб – от средна, а спящите по корем – от ниска или много мека. Значение имат и матракът, както и материалът на възглавницата – мемори пяната и латексът често осигуряват по-равномерна и стабилна поддръжка.

Не бива да се пренебрегва и поддръжката: калъфките трябва да се перат редовно, а възглавниците да се почистват и подменят на всеки една–две години.

В крайна сметка, най-добрата възглавница е тази, която осигурява комфорт и правилна опора според индивидуалните нужди – често откривана след известен период на проби и грешки.

Източник: БГНЕС