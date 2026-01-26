Причината копчетата на мъжките ризи да са отдясно, а на дамските – отляво

Защо дамските ризи се закопчават отляво, а мъжките – отдясно? На пръв поглед изглежда като дребен дизайнерски каприз, но всъщност зад това стоят столетия история, достойна за сериал.

Пренасяме се в XVIII и XIX век – време на корсети, рокли от много пластове и тоалети, които изискват две неща: търпение и прислужница. Заможните жени почти никога не са се обличали сами. Техните камериерки – обикновено десничарки, са стояли срещу тях и е трябвало бързо да боравят с копчетата.

Затова шивачите са започнали да поставят копчетата отляво: така на прислужниците им е било по-удобно. С времето това се е превърнало в символ на изисканост. Дори когато жените са започнали да се обличат сами, традицията е останала.

Копчетата са отляво

Докато дамските дрехи са се съобразявали с удобството на прислужниците, мъжките са били оформени от мечове. Във вековете история назад мъжете са носели оръжията си отляво, за да могат бързо да ги извадят с дясната ръка.

Ризите и саката, които се закопчават отдясно, са улеснявали движението и са предотвратявали закачането на дрехата в оръжието. Така закопчаване на дясно се е превърнало в символ на практичност, ред и военна дисциплина. И е останало стандарт дълго след като мечовете са изчезнали от ежедневието, пишат Buzz News.

Копчетата са отдясно

Днес едва ли мислим за копчетата, докато се обличаме сутрин. Но този малък детайл носи със себе си векове култура, социални норми и навици, които отдавна не съществуват. Интересен детайл, над който да се замислим следващия път, когато се закопчаваме.