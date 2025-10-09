Приятелството събра туристите от Кюстендил със съседите от Крива паланка и Скопие на планината Водно

Дългогодишното приятелство между любителите на природата отново събра туристите от Кюстендил, Крива Паланка и Скопие на планината Водно в Република Северна Македония.

„Тя е е един огромен планински парк, прозорец към природната красота, водопади и планински потоци. И днес тя пази в обятията си някои запазени църкви: „Св. Спас“, „Св. Мина”, „Св. Никола”, „Св. Панталеймон” и обаятелния манастир „Св Трифон”, разказват от туристическото дружество.

Основната атракция за туристите и поклонниците на християнската вяра е изграденият Милениумски кръст. Той е разположен на най-високия връх – Кръстовар, висок цели 1066 м. Височината на кръста е 66 м, а през 2008 година на кръста е монтиран асансьор.

Туристите от Кюстендил се насладиха на гледкита от р. Треска, която малко преди да се влее във Вардар прави невероятно красив пролом, който завършва с изкуствено езеро, язовирна стена, ВЕЦ, манастир, планинарски дом, а всички носят името Матка (идва от средновековен град със същото име). В съседство има няколко манастира от XIV век – „Св. Андрей“, „Св. Богородица“, „Св. Никола Шишевски“, останки от „Св. Неделя“, както и няколко по-нови като „Св. Йоан Златоуст“, „Св. Петка“, „Св. Троица“, „Св. Спас“ и др. Има и 3 проучени пещери – Врело, Крщална и Убава. Целият район е карстов. На реката, под браната и ВЕЦ-а е създадено трасе за състезания по спускане и слалом с каяци в бързи води. На реката, под браната и ВЕЦ-а е създадено трасе за състезания по спускане и слалом с каяци в бързи води.

Една част от туристите избраха да разгледа македонско етносело и манастира „Св. Пантелеймон“, невероятната екопътека, виеща се по самия каньон, и разходка с лодка.

„През по-голямата част пътеката е изсечена в самите скали, което я прави изключително живописна. Това е стара военна пътека, обрасла с буйна растителност, предлагаща достатъчно емоции, за любителите на нестандартни усещания.

Другата, по-голяма част от групата от Милениумски кръст се отправи към манастира „Св. Никола Шишевски“, закътан сред непристъпни скал. Добре запазените стенописи показват житийни сцени на св. Николай Мирликийски Чудотворец.

„Всички бяхме очаровани от гостоприемството и сърдечното посрещане. С пожелание за следващи срещи и съвместни прояви ние се разделихме заредени и очаровани от красотата на това невероятно място“, споделиха туристите от ТД „Осогово” в Кюстендил.

ИВАН ПЕТРОВ