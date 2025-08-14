При подадена стоп палка! Чужденец прегази полицай в Банско, рани и колегата му

На 14.08.2025 г. около 00:20 часа на ул. „Глазне“ в гр. Банско, от полицейски служители на РУ-Банско е подаден сигнал със стоп палка за спиране и извършване на проверка към лек автомобил „Нисан Х Трейл“, управляван от 24-годишен чужд гражданин, като същия не се подчинил и продължавайки движението си е блъснал единия от полицейските служители, който е получил наранявания на ляв крак и лява ръка. От органите на реда са предприети незабавни действия и автомобилът е спрян на същата улица, но при опит да бъде задържан, водачът е оказал съпротива и е контузил в областта на ръката втория полицейски служител. 24-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Направена му е проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,76 промила. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 и чл.269, ал.1 от НК.





