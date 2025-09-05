При пробното отчитане на средна скорост: 378 нарушители за 12 часа

Намираме се в т.нар. продукционна реална среда, в която за 12 часа регистрирахме 38 000 преминавания по три ключови отсечки – по магистралите „Струма“, „Тракия“ и на Северната скоростна тангента. От тях има 378 нарушения. Отчитането на средна скорост започва официално в полунощ на 7 септември, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

По думите му двама от нарушителите са рекордьори – 190 км/ч и 179 км/ч.

„Националното тол управление е технически готово и интегрирано с МВР да предоставя информация за регистриране на нарушения при превишена средна скорост. Към момента са сертифицирани 22 отсечки по пътната мрежа, разположени равномерно между основните пътища. В аванс ще сертифицираме всяка седмица нови и нови отсечки. Целта е покритие от 1200 км до края на годината. След това ще се добавят пакети от отсечки според анализа на пътнотранспортния травматизъм“, каза проф. Олег Асенов.

„Първите приоритетни отсечки са 12, като за 11 от тях ще започнем да подаваме информация от 00:00 ч. на 7 септември. Следващата седмица ще добавим и една в района на Видим. Сложен и дълъг е процесът по сертифициране. Първите глоби ще бъдат налагани след като сме изпратили видеоматериали и те бъдат обработени по надлежния ред в системите на МВР. Чрез ведомството санкциите ще стигат до нарушителите – както и при тези за моментна превишена скорост“, обясни още проф. Асенов.





