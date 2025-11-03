ПРИ ПРОВЕРКА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ: Нерегламентиран кладенец открит в минералната баня на с. Рупите

Служители от Басейнова дирекция разкриха нерегламентиран тръбен кладенец в минералната баня на петричкото село Рупите. Съоръжението било изградено в пристройка в имота, стопанисван от „Младен Асенов МиМ“ ЕООД. От устието на кладенеца излизали две тръби и били монтирани две помпи, присъединени към всеки един от смукателите, като едната била работна, а другата резервна. Посредством работната помпа се извършвало водовземане за водоснабдяване на душовете в дамската и мъжката баня. За този кладенец нямало разрешително за водовземане от минерална вода по реда на чл. 44, ал. 1 от Закона за водите, установила проверката на длъжностни лица от БДЗБР – Благоевград.

Любопитното е, че нерегламентираното водовземане е установено през април 2025 г. от служителите на Басейнова дирекция, които дошли на последващата проверка на Рупите, след като през месец март установили, че измервателното устройство, отчиташо ползваните води в минералната баня, не отговоря на изискванията. Марката и фабричният номер на устройството не могат да бъдат установени, липсва и стикер от преминала метрологична проверка, поради което и не е извършено пломбиране. Съставен е констативен протокол, който бил връчен лично на управителя, и издадено предписание в 30-дневен срок да монтира измервателно устройство, отговарящо на изискванията. При повторната проверка е установено, че това е изпълнено, но тогава пък лъснал тръбният кладенец. На дружеството е съставен акт за административно нарушение, както и предписание от директора на Басейнова дирекция с разпореждане да се премахне помпеното оборудване от тръбния кладенец в 14-дневен срок и да се създаде техническа възможност за пломбиране на устието с пломба от контролния орган с цел преустановяване на водовземането.

Бизнесменът Младен Асенов оспорил предписанието в Административен съд – Благоевград, тъй като счита, че е немотивирано, а мерките несъразмерни, и иска да бъде отменено. Делото е разгледано от съдия Стоянка Пишиева- Сахатчиева, която отхвърля жалбата като неоснователна. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.

Припомняме, че преди години Басейнова дирекция установи, че трите басейна с минерална вода в село Рупите се ползват без договор за наем от дългогодишния стопанин Младен Асенов. Минералната вода се вземала от два сондажа, за които обаче бизнесменът нямал нужното разрешително за водовземане от Басейнова дирекция. На място е съставен констативен протокол, след което на Асенов е съставен и акт за административно нарушение, срещу който той възразил. Младен Асенов твърди, че е подал всички необходими документи в община Петрич и в Басейнова дирекция. Освен това ежемесечно плащал наем на общината, която от 2011 г. с решение на министъра на околната среда и водите е получила правото на управление и безвъзмездно ползване на минералния комплекс Рупите за срок от 25 години. Въпреки обясненията директорът на Басейнова дирекция беше наложил имуществена санкция на дружеството в размер на 2000 лв., която бе оспорена в съда.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА