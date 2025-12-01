При профилактични прегледи за урологични заболявания в МБАЛ „Рахила Ангелова“  откриха 12 опасни заболявания

В Пернишката МБАЛ „Рахила Ангелова“ се провеждат профилактични прегледи за урологични заболявания с фокус върху мъжете. Средно по 20 човека на ден са преминали миналата седчица през Урологичното отделение и са били прегледани от новия началник на отделението д-р Албаяти. Д-р Али Албаяти е специалист уролог в София, Благоевград и Перник с над 15 години опит. Диагностицира и лекува заболявания на пикочо-половата система при мъже и пикочната система при жени.

„За щастие хванахме опасни заболявания в много ранна фаза и вече сме насрочили 12 души за своевременно лечение, което гарантира добър изход“, каза д-р Албаяти. По думите му „мъжете са по-трудни пациенти от жените, но когато сработи логиката, че по-рано е по-добре, те си създават навика да се грижат за здравето си“.

Д-р Албаяти благодари на д-р Дренски за осигурените условия и консумативи за провеждането на профилактичните прегледи и беше категоричен, че ще се погрижи за постигане на добри резултати в своята област. Той изрази увереност, че скоро в пернишката болница ще се извършват и безкръвни урологични операции, а Перник ще се превърне в модерен урологичен център, след закупването на два модерни апарата.

Поради огромния интерес, прегледите продължават и тази седмица.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА