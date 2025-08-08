При ремонт на тротоар зазидаха прозорци и входове на къщи в Долна Градешница, блокираха гаражи, рязаха вратите, за да ги отворят

Ремонт на тротоар в село Долна Градешница предизвика недоволство, след като входовете на няколко къщи и гаражи бяха блокирани. На следващия ден след сигнала изпълнителите направили промени, но някои жители остават критични към качеството и начина на работа.

Ремонтиран тротоар се оказва дотолкова ремонтиран, че е зазидал вратите на домовете на хората и входовете за гаражите им.

Вчера в село Долна Градешница вече има прагове пред вратите на хората, но решението не е оптимално. Вратата може да се отвори само навътре, но не и навън.

„Когато излязох, вратите – входната и гаражната, бяха напълно асфалтирани. Наложи се да излизаме през входната врата. Гаражната беше блокирана“, коментира Димитър Добринов, автор на сигнала.

Неговата врата в момента е премахната, за да се преправи тротоарът.

Други в селото са доволни от ремонта.

„Много сме доволни. Улицата е направена перфектно. Имахме нужда от ремонт. Имаше проект и го изпълниха. Връщаха се по няколко пъти да коригират по наши претенции“, коментира местен жител.

„По проект тротоарите трябваше да са с павета, а не с асфалт. В къщата на чичо ми прозорците на първия етаж са зазидани до половината. Това е безхаберна, неотговорна работа. Когато се харчат нашите пари, трябва всичко да е качествено“, смята друг жител.

„Проблемът се получи, защото собственикът беше в чужбина. Входната врата е направена добре, но гаражната трябваше да се премахне временно, за да се укрепи бордюрът. След завръщането му направихме корекциите. Вратата е преработена да се отваря само навътре и е направен подход с отводнител“, посочва представител на фирмата-изпълнител.

„Проектът мина през всички етапи. Живея тук от 66 години и знам какво беше преди асфалта. Имаше единични случаи с проблеми, но те се решават. След подадения сигнал фирмата реагира веднага и за два часа всичко беше възстановено. Ако се появят още проблеми, ще бъдат отстранени“, коментира Стоян Акареев, кмет на Долна Градешница.





