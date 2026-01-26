Топ теми

При семеен скандал в Гигинци! Жена счупи панорамното стъкло на колата на мъжа си

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 368 )

Брезнишки полицаи разследват случай на унищожаване и повреждане. Инцидентът е станал на 24 януари около 10  ч., когато на тел. 112 бил подаден сигнал, че в с. Гигинци е възникнал скандал между мъж и жена, живели на семейни начала. Полицейски служители изяснили, че разправията е между 54-годишна местна жителка и 62-годишен перничанин, при която жената счупила предното панорамно стъкло на ползвания от мъжа автомобил. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

   КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *