При семеен скандал в Гигинци! Жена счупи панорамното стъкло на колата на мъжа си

Брезнишки полицаи разследват случай на унищожаване и повреждане. Инцидентът е станал на 24 януари около 10 ч., когато на тел. 112 бил подаден сигнал, че в с. Гигинци е възникнал скандал между мъж и жена, живели на семейни начала. Полицейски служители изяснили, че разправията е между 54-годишна местна жителка и 62-годишен перничанин, при която жената счупила предното панорамно стъкло на ползвания от мъжа автомобил. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА