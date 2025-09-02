При скандал за неправилно паркиране в Перник! Нагла 21-г. шофьорка блъсна и потроши възрастна жена

Перничанка на 21 години ще отговаря за причиняване на средна телесна повреда. Инцидентът е станал в понеделник на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в областния град. Младата жена управлявала лек автомобил и го паркирала на тротоар. Била й направена забележка от 70-годишна жена, да не паркира на тротоара, с което пречи на пешеходците. При разправията между двете, 21-годишната блъснала възрастната, която паднала на земята и по-късно в спешния център било установено, че има счупени дясна китка и дясна тазобедрена става. Служители от Първо РУ посетели местопроизшествието. Образувано е бързо производство за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди. Уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






