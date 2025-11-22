При спецакция иззеха лекарства, забранени за продажба у нас

Столични полицаи иззеха лекарства, забранени за продажба в България.

Специализираната полицейска операция е била съвместно с експерти от Столичната регионална здравна инспекция, Националната агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните. Тя се е провела в петък в два търговски обекта на територията на София, чиято основна дейност е била продажба на хранителни продукти, съобщават от пресцентъра на МВР.

В хода на проверките са намерени и иззети множество лекарствени продукти без издадено разрешение за употреба по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които са забранени на територията на страната. Открити са и медикаменти, които се продават само след лекарско предписание.

Проверката установила и голямо количество хранителни добавки с неясен произход с възбрана за разпространение от страна на БАБХ.

Съставени са Акт за установяване на административно нарушение и констативни протоколи на собственика на обекта – 33-годишна жена.