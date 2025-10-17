При спецполицейска операция глобяват 16 водачи на товарни коли

Водачи на товарни автомобили ще бъдат глобени за различни нарушения. Действията на полицията съвместно с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Перник са осъществени в четвъртък в условията на специализирана полицейска операция. Целта на акцията е била недопускане извършването на нарушения на правилата за извършване на обществен превоз на пътници и товари. Проверките са извършени по метода „Широкообхватен контрол“ на автомагистрала „Струма“.

В рамките на 5 часа са проверени 60 водачи на товарни автомобили и са установени 16 нарушения на правилата за движение. Издадени са 11 фиша и 5 акта. За нередовни документи ще бъдат глобени 4 водачи, технически неизправни МПС – 6, неползване на обезопасителни колани – 2, закрити табели на регистрационните номера – 3 и спряно от движение моторно превозно средство поради претоварване – 1.

Засиленият контрол и съвместните действия продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА