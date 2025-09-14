При 24 300 лв. вила за Нова година в с. Баня хотелиерите се изложиха – събират отделно наем за кърпа и халат, по 2,80 лв. туристически данък и 50 лв. за всяко ползване на барбекю

Хотелиерите в Югозапада отприщиха въображението си и започнаха да пълнят агенциите с оферти за посрещане на 2026 г. на стряскащи цени.

Оказва се, че удоволствието да изкара новогодишната нощ в шумен ресторант с прескъпо меню, фолкпевица на сцената и ограничено количество алкохол, тази година ще струва на българина около 3200 лв.

Традиционно хотелите в Банско първи обявиха цените си. Един от луксозните рекламира офертата си с „Новогодишни СПА изкушения в Банско – All Inclusive настаняване с празнична вечеря“. Тук 3 нощувки в двойна стая са калкулирани на 3177 лв. на човек. В куверта е включена празнична вечеря на блок маса, ползване на СПА центъра и паркинга до хотела. Бонус на 31 декември са Анелия и фолкпрограма. За резервации хотелът търси 50% депозит след потвърждение на резервацията и доплащане до 28.11.2025 г. Санкциите за неявилите се на новогодишния купон са строги – при анулиране на резервацията 15 или по-малко календарни дни преди настаняване или при неявяване в деня на настаняване неустойката е в размер 100% от стойността на резервацията. Има обаче и специална оферта – 20% отстъпка за резервация, направена до края на септември.

Съседен хотел предлага отново „3 нощувки на човек със закуски и вечери с напитки, едната вечеря е празнична, с богата музикална програма и DJ + вътрешен басейн и релакс зона“ на малко по-ниска цена – двойна стая е само 2295 лв., като при това, ако име бебе, то ще може да спи безплатно. Апартамент за 4-ма вече е 3060 лв. Ваучерът включва закуски и 2 стандартни вечери на блок маса в хотела с неограничено количество концентрат, а на 31 декември свинското с чеснови картофки и 50-те грама ракия ще се преглъщат под напевите на оркестър „Бански славей”, след което ще има DJ парти. Към допълнителните разходи на клиентите, избрали този хотел, са включени 20 лв. на ден за платен паркинг, пак толкова за домашния любимец, 5 лв. за наем на СПА кърпа и 10 лв. за СПА халат /за който депозитът срещу евентуална кражба е 30 лв./ и т.н.

И по-евтини хотели в Банско вече са готови с предложенията си за незабравимо посрещане на 2026 г. Те са с минимален престой от 4 нощувки, леглото е 172 лв. на човек в двойна стая и включва само закуска. Доплащанията са доста – 9% ДДС, хотелска застраховка и туристически данък. Задължително се броят още 362 лв. за новогодишната вечеря с шоу програма. Посетителите с коли дължат още 17 лв. на денонощие за подземен паркинг с видеонаблюдение, както и 5.64 лв. за 1 нощувка на бебе, ако то също е отседнало в хотела.

Банско е готово и за по-големи компании – 3 нощувки в самостоятелна къща за 10 или 13 човека и ползване на оборудвана механа с кухня ще струва 8100 лв. Тук бебешката кошарка е безплатна, а механата, която може да се ползва, е оборудвана дори с миялна машина.

Да си наемеш халат след басейна на Нова година ще струва 10 лв., при това ако платиш 30 лв. гаранция, че няма да го откраднеш

В с. Баня най-новият СПА хотел е спретнал луксозна новогодишна оферта от 6300 лв. за 4 нощувки в двойна стая без балкон. Има и апартамент за 4-ма срещу 12 956 лв., както и вила с 4 спални, която може да бъде наета срещу скромните 24 300 лв. Въпреки огромната сума задължително на място трябва да бъде платен и туристическият данък – по 2,80 лв. на човек на ден. Тук празничната вечер ще бъде подсладена с изпълненията на Любо Киров и Малина.

В Сандански също има вече готови хотели за посрещане на 2026 г.

В най-големия промоционалната оферта за ранни записвания е на цена 2254 лв. в двойна стая за периода 30.12.25 – 02.01.26. 361 лв. е доплащането за дете в стаята на родителите му. Не е посочено меню. Друг голям хотел в Сандански предлага цена от 2272 лв. за три нощувки за двама със закуски и вечери, едната от които – новогодишната, ако стаята е без балкон, и 2344 лв., ако стаята е с балкон. Цените тук стигат до 5440 лв. за 4 нощувки за 4-ма в делукс апартамент.

Курортно селище до с. Гайтаниново предлага преференциална цена от 1800 лв. за 3 нощувки в самостоятелна къщичка със закуска, като условието е новогодишната празнична вечеря да се плати на място. Другите допълнителни плащания са 50 лв. за домашен любимец, 100 лв. за камината, 50 лв. при всяко ползване на барбекюто /като изрично е забранено всякакво внасяне на храни и напитки в селището/.

3 нощувки за 5 човека в къща за гости в Огняново, при които гостите сами ще си готвят, са калкулирани на 1500 лв. на човек.

В Разлог 3 нощувки за двама със закуски и вечери, едната от които празнична, са на топ цена от 1422 лв. на човек. Новогодишната вечеря включва салата „3 планини“, зеленчуков теринг, микс от пилешко свинско роле с гарнитура императорски ориз с пармезан, шоколадов тарт с крем шантили, Амюз буш и т. н. Напитките са по-скромни – 1 бр. минерална вода, 1 безалкохолно и половин бутилка вино. Като бонуси в офертата е посочена козметика в стаята /малките сапунчета и шампоанчета, които предлага всеки хотел/, както и ски гардероб за съхранение на собствени ски и сноуборд принадлежности. Халатът и хотелските чехли се плащат допълнително.

Еднократно ползване на барбекю по празниците е 50 лв.



Нишата с посрещане на 2026 г. започнаха да запълват и туроператорите, чиито цени са значително по-ниски от тези на родните хотели.

Например 3 нощувки със закуски в 4-звезден хотел с възможност за празнична новогодишна вечер в Белград се предлагат за 719 лв., като в нея не е включен транспортът. 3 нощувки в двойна стая в Истанбул със закуски плюс транспорт от тук до Турция пък е 920 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





