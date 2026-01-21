„Пробация“, „безвъзмезден труд в полза на обществото“ и „глоба“ за кюстендилец, отказал проверка за управление на МПС след употреба на наркотични вещества

Районен съд Кюстендил одобри споразумение и наложи наказания:„пробация“ за срок от 12 месеца, „безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 часа, „глоба“ в размер на 2000 лв. или 1022, 58 евро, както и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца, по отношение на31– годишен обвиняем от Кюстендил, който се призна за виновен в отказ да му бъде извършена проверка за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози, след като е бил наказван за такова деяние по административен ред.

Обвиняемият Л. В. се признава за виновен в това, че на 18.06.2025 г., по ул. „Цар Освободител“ в гр. Кюстендил и на 24.09.2025 г., в село Рашка Гращица, е управлявал МПС и е отказал да му бъде извършена проверка по надлежния ред, с техническо средство за установяване на употреба на наркотични вещества или техните аналози, от мл. автоконтрольор при сектор „Пътна полиция“ на ОД МВР Кюстендил, след като е наказван за такова деяние по административен ред, с Наказателно постановление, влязло в сила на 05.03.2021 г. – престъпление по чл. 343б, ал.6, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

На обвиняемия Л. В. се налага наказание „пробация“ със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес с продължителност 12 месеца, с периодичност 2 пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител с продължителност 12 месеца. Съдът налага на обвиняемия и наказанията „безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 часа, „глоба“ в размер на 2000 лв. или 1022,58 евро, както и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението на РС – Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване.