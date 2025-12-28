Проблеми в няколко района на страната заради силния вятър

Силният вятър създаде проблеми тази сутрин в Пловдив и областта.

Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди в града, сред които и „6 септември”, предава Нова.

Има и преобърнати контейнери в различни части на града.

Няма данни за пострадали хора.

От Пожарната в града съобщават, че почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители са мобилизирани за работа по сигнали. От началото на дежурството са получени близо 20.

Екипи на РСПБЗН – Карлово са реагирали на сигнали в Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобила. Други инциденти с паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня. Към този момент всички подадени сигнали са отработени и обстановката в региона е спокойна, казват от Пожарната.

В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен се осъществява нормално. По-рано тази сутрин екип на РСПБЗН – Асеновград е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за село Червен, довело до временно затваряне и на двете платна. В момента пътният участък е проходим и движението по всички основни пътни артерии се извършва без ограничения.



От пожарната в Пловдив призовават шофьорите да са внимателни на пътя и да не паркират под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции.



РДПБЗН – Пловдив следи обстановката и е в готовност за реакция при необходимост.

Снимка: Илиян Велков

Снимка: Илиян Велков

Снимка: Илиян Велков

В Хидрометеорологичната обсерватория в Монтана отчетоха пориви на вятъра над 70 км/ч. в 06:20 сутринта. Температурите са около 6 градуса в момента.

Във Видинско най-силен е вятърът в Белоградчик – около 60-70 км/ч. Поривите са на моменти и там продължава да духа. Има обаче населени места без електричество и в трите области в Северозапада. Населени места без ток има във Враца, Козлодуй, Мизия, Бойница и Ново село.

В Монтана екипи на пожарната отстраниха паднало дърво между селата Студено буче и Доктор Йосифово. Към момента нямаме информация за по-сериозни щети от силния вятър.