Проблеми в секса: Кой е виновен – той или тя?

Мъжете и жените, според психолозите, имат напълно различно виждане защо се случват проблемите в леглото. Но понякога напълно безобидни думи или действия се превръщат в „катализатор“ за процеса на разпадане на интимните отношения.

От нейна гледна точка

Ниска стойност на интимните отношения. Тази причина обикновено пречи на жените да поддържат интерес към секса. Те знаят как да създадат комфорт в къщата, да се грижат за съпруга си, да перат, да гладят, да шият, но забравят, че мъжът не е просто обект на грижа и подкрепа, а и човек. Те смятат, че интимността не е толкова важна и че могат да отказват редовно на съпруга си, като се позовават на различни причини. И си въобразяват, че връзката няма да се влоши, тъй като самите те всъщност не се нуждаят от интимност.

Само че, според американските социолози, мъжете оценяват много малко всички тези домакински таланти, които според общото мнение трябва да отличават добрата съпруга. 76% от значението на брака за тях е сексът, докато за жените е само 47%. По правило ситуацията води до факта, че съпругът намира друга жена – любовница или друга съпруга.

От неговата камбанария… „Защо се ожених изобщо?“

През годините на съвместен живот неизбежно се натрупва недоволство. И ако то не бъде неутрализирано, въглените на раздялата започват тихо да тлеят. Мъжът е забравил, че е казал обидни думи, че е забравил за рождения ден на любимата си, не е купил цветя за годишнината от сватбата и така нататък, и така нататък. Всички тези „скелети в гардероба“, когато оживеят, пречат на отношението към съпруга, на възприемането му като добър любовник. Целият съвместен живот изведнъж се появява в напълно изкривена светлина! Жената очаква мъжът ѝ да се поправи, но той, както винаги, не забелязва нищо. По правило мъжът не говори за това, от което не е доволен в сексуалния си живот, а мълчаливо решава проблемите си, например, хващайки си любовница. В същото време той изобщо не се стреми да унищожи семейството, осъзнавайки колко труден може да бъде животът му с друга жена, когато възникнат въпроси за разделянето на собствеността, разделянето на деца, привличане на роднини на негова страна и прочие. Понякога това, което му се струва лесна афера, не означава толкова много за него. За него това е просто начин да се увери, че все още е във форма и да се похвали пред приятелите си. Жените обаче третират този факт по съвсем различен начин. Те смятат брака за осквернен, страдат от ревност и собственият им съпруг, дори и да не е напуснал семейството, става непоносим.

Липса на романтика

За повечето жени романтичните прояви на любов – думи, признания, цветя и луди постъпки – понякога са много по-важни от това, което мъжът смята за тяхната същност. Една жена има нужда от постоянно потвърждение, че е обичана, както цветето от редовно поливане. Това не само ѝ осигурява самочувствие, но и подкрепя интимното ѝ желание, което при нежния пол е изградено от много компоненти. Ако всичко това изчезне с годините, дори стане „ненужно“ на съпруга, тогава разочарованието от брака може да придобие опасни размери. Ситуацията е особено сложна, ако жената е по-активна в секса и не получава пълно удовлетворение от близостта. Тя започва да си представя по-романтични партньори, които би могла да има, ако е свободна, струва ѝ се, че с тях би имала по-ярък интимен живот и в крайна сметка може да се увлече и да се предаде на един от тях.

Интимност само за продължаване на рода

Друга честа причина за охлаждането на мъжа е, че съпругата му вярва, че сексът е необходим само за продължаване на рода. Тя напълно превключва интересите си към децата и започва да се отнася към съпруга си с доза майчинско снизхождение. В резултат на това той чувства, че връзката им е преминала в различен етап и интимността за него се превръща в нещо като кръвосмешение.

Слаб интимен темперамент на съпругата

Когато съпругът е много активен, а съпругата е много по-умерена в желанията си, тя обикновено отива да го посрещне, но в най-интимните моменти чака „кога ще свърши“. Един мъж не може да не почувства формалността на подобна връзка. И той скоро си намира друга жена, който повече подхожда на неговия темперамент.

Наложени стандарти

Често мъжете са много чувствителни към различни сравнения и затова опитват неща, които не са подходящи за тях. Във филми, медии и разговори най-често се появяват надценени възможности, които господата започват да приемат за стандарти. Когато обикновеният мъж започне да се опитва да се вмести в тях, той често изпада в депресия.

Мениджърски синдром

Повечето мъже страдат в леглото от факта, че не могат да превключат от работата и паричните проблеми към простите удоволствия от живота, включително сексуалните. И тук не става дума за това колко успешен е мъжът – ентусиазмът при успешна сделка, спечелен търг или какъвто и да било рекорд, може да попречи на самочувствието не по-малко от липсата на пари, гаден шеф или претенции на кредитори. Умората и „манията“ винаги влияят на потентността.

Ако трябва да обобщим

Сексът може да бъде най-добрият лек за умората, а търпението и любовта на съпругата могат да вършат чудеса. Разликата в силата на привличането никога няма да попречи на любящите съпрузи – те определено ще намерят начини да се справят с всяка трудност. Не е толкова трудно да разнообразите интимния си живот, просто погледнете и от камбанарията на партньора!