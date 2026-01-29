Проблеми с незаконните сметища и извозването на боклука разискваха общинските съветници в Бобов дол

Монтират камери за видео наблюдение в с. Паничарово

Над час и половина в Бобов дол бяха дебатирани проблеми на общината като първа точка от дневния ред на заседанието на Общинският съвет. Депутатът от партия „Величие“ Красимира Катинчарова, която не е избрана от този район, също се включи в заседанието с въпроси относно незаконните сметище в общината.

Катинчарова посочи, че има сигнали от граждани във връзка със съществуването на четири незаконни сметища на територията на общината, и обвини администрацията, че не публикуват на сайта публични документи. Тя отправи въпроси относно наличието на договор за превоз и депониране на отпадъците и попита защо той не се изпълнява. Катинчарова отправи въпроси и по отношение на строителни отпадъци, струпани върху зелени площи. Сред поставените от нея теми беше и проблемът с водоснабдяването. По думите на народния представител отговорите, които е получила на вчерашното заседание, са общи и непълни. Тя поиска писмен отговор, изтъквайки, че може да помогне за разрешаването на проблемите, предаде БТА.

„Защо досега не помогнахте, а идвате преди избори“, репликираха съветници.

В изказванията на Даниела Тонева от сдружението „За Разметаница“ също беше поставен въпросът за почистването на сметището при с. Паничарево, за което, по думите й, е имало и предписание, което е трябвало да бъде изпълнено до 26 октомври. Тонева постави и въпроса с липсата на вода в продължение на две седмици около празниците в края на миналата година за голяма част от селата в общината.

Камери за видеонаблюдение да бъдат монтирани на сметището при с. Паничарево, община Бобов дол, приеха съветниците. С решението си те задължиха кмета да купи четири камери с лицево разпознаване, които да бъдат следени от общински служител, а картите да бъдат подменяни при нужда. Монтирането им трябва да стане в рамките на месец.

Съветниците приеха годишния отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 1 януари до 31 декември 2025 година. Според докладната, приходите от управление на имоти общинска собственост са в размер на 135 883,49 евро, а тези от разпореждане с имоти общинска собственост – 138 048, 81 евро. Общо приходите възлизат на 273 932,30 евро, а разходите – в размер на 15 389,01 евро.

Приета беше и годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2026 година. За 2025 година община Бобов дол е реализирала приходи от разпореждане с имоти или части от имоти, частна общинска собственост, общо в размер на 360 006,96 лева.

През 2025 година от нови и действащи договори за отдаването под наем на имоти – общинска собственост, продажби на недвижими имоти и наем имущество в общинския бюджет са постъпили общо 330 472 лева.

Съветниците дадоха съгласие за учредяване безвъзмездно право на преминаване на подземно кабелно трасе 110 kV през поземлен местен път в землището на Големо село, община Бобов дол, публична общинска собственост, с цел изграждане на батерийно стопанство в имот, собственост на ТЕЦ „Бобов дол“, с площ 185,32 м от трасето. Батерийното стопанство все още не е завършено, срокът за това е март 2026 година, посочи председателят на Общинския съвет. В стопанството ще се съхранява произведената в повече електрическа енергия.

Съветниците откриха процедура за определяне на съдебен заседател и избор на временна комисия за подбор на един заседател за района на Кюстендилския окръжен съд.

По време на обсъжданията бяха поставени въпроси и за неизплатени еднократни помощи за млади майки. Парите се дават от бюджета на общината и са в размер на 800 лв. – по мерките за насърчаване на раждаемостта. Уверенията, дадени от общината, са, че те ще бъдат изплатени в кратки срокове.

Сред въпросите бяха и теми, свързани с извозването на боклука, транспортните схеми на автобусите, поставянето на легнали полицаи на критични участъци. Беше поставен и въпрос във връзка с гласувани през миналата година средства за изграждане на зала по бокс. Средствата не са отклонени и през тази година изграждането ще започне, увериха от администрацията. Проектирането е заложено в инвестиционната програма за 2025 година, но не е стартирала процедурата за проектант.

На въпрос относно изграждането на бюст-паметник на Васил Левски беше отговорено, че процедурата върви. Присъстващи на сесията отбелязаха, че в Бобов дол няма инициатива за отбелязването на освобождението на града.