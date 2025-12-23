Проблеми с превалутирането очакват Смочево и Пастра

Две планински села – Смочево и Пастра, община Рила, където нямат пощенски станции, ще имат проблеми с превалутрането в евро, коментират местните хора. Веднъж месечно в двете села идва пощальон от Рила, който плаща социалните помощи и надбавки, събира сметките за ток и вода в Клуба на пенсионера, не е ясно обаче дали ще може в един ден по график да прави и превалутиране.

Връзката с града за по-възрастните хора от двете села, особено зимата, е трудна, няма и автобусен транспорт. Така ще е и при превалутирането. Местните хора се надяват в деня на посещение на пощальон от клона в Рила да имат възможност и да обменят левовете си в евро. В село Смочево такива хора по списък са 14, съобщи glasnews.bg.

Кметът Стефка Зашева посочи: „Надявам се „Български пощи” да са си „опекли работата“ и да са направили нужната организация. Всеки ще си намира начин да обмени левове в евро. Ще помагаме на хората с деца в чужбина или пък на тези, които нямат превоз, да отидат до банки. Ще ги извозваме – и аз, и други хора, които помагат и извършваме такива услуги. Качвам ги в моята кола, както ги качвам, за да ги водя на лекар, да отидат до пощата или до полицията. Помагаме“.