Провал на конкурса за шефското място в РС – Разлог, никой не подаде документи, остава временният председател Давид Сукалински

Ще има ли кандидат за поста административен ръководител на Районен съд – Разлог? Този въпрос е висящ от една седмица, след като на 22 август изтече едномесечният срок за подаване на документи за участие в конкурса. На официалния сайт на ВСС графата за РС – Разлог стои празна, което означава, че няма кандидати за шефското място. Дали това е така?

Репортер на „Струма“ потърси официална информация от пресцентъра на ВСС. Кремена Капралова от отдел „Връзки с обществеността“ направи справка и отговори, че действително няма подадени документи от нито един съдия в конкурса. При това положение предстои да бъде обявен нов конкурс. Дотогава РС – Разлог ще се ръководи от временния председател съдия Давид Сукалински.

Припомняме, че той изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Разлог от два месеца и половина, след като предишната председателка поиска да се оттегли и да остане редови съдия. Велина Полежанова подаде заявление на 05.06.2025 г. за преназначаване, а на 10 юни СК на ВСС определи Давид Сукалински да поеме ръководството на РС – Разлог до провеждането на конкурс за избор на титуляр.

Иначе в РС – Разлог има 6-има съдии, като двама от тях – Велина Полежанова и Искра Трендафилова, са с най-голям стаж. От новите попълнения са другите четирима съдии – Давид Сукалински, Диана Павлова, Галена Манова-Узунова и Антонина Якимова.

Защо и.ф. председател не е подал документи за участие в конкурса? Още повече, че има богат административен опит, който натрупа в различни държавни институции. Това искахме да попитаме съдия Давид Сукалински, но той не си вдигна телефона.

Припомняме, че той стана съдия през юли 2023 г. след спечелен външен конкурс. От април 2024 г. до януари 2025 г. Давид Сукалински бе назначен за заместник-министър на икономиката и индустрията, след което отново се върна на предишната си работа – съдия в РС – Разлог.

Д-р Давид Сукалински е магистър по право от Югозападен университет „Неофит Рилски“, притежава магистърска степен по финанси от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и по история от Нов български университет. Защитил е дисертационен труд за докторска степен по наказателен процес в Югозападен университет „Неофит Рилски”. Преподавател по „Наказателно-процесуално право“ и „Данъчни нарушения и наказания“ в същия университет между 2010 г. – 2023 г. В периода 2015 – 2021 година е бил заместник-председател на Патентно ведомство на Република България. От 2016 до 2021 г. Сукалински е член на Съвета по европейски въпроси и ръководител на работна група „Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост”. Бил е административен директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.

От 2008 до 2015 г. е адвокат в Адвокатска колегия – Благоевград.

Сукалински е бивш председател на СДС – Благоевград и ексобщински съветник. Съпругата му Катя Сукалинска е съдия в РС – Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





