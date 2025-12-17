Провал на протеста срещу еврото в Благоевград

Шепа хора се събраха днес на площада пред сградата на общината в Благоевград на обявения в понеделник протест срещу въвеждане на едрото от 1 януари 2026 г. и за намаление с 25% на таксите и данъците в общината.

Координаторът на събитието Георги Марков обясни липсата на масовост така: „Цял ден от Общинския инспекторат са казвали на хората по пазара, че протест няма да има, а моите постове в социалните мрежи с призиви за присъединяване ги трият“.



20-ина минути след обявения начален час репортер на „Струма“ преброи 19 дошли специално за митинга, но организъторът не изгуби вяра, че подкрепата ще набъбне поне на 50. Само един младеж се бе подготвил тематично с лозунг „Не на еврото“, а полицаите, изпратени да се грижат за реда по време на събитието, може би бяха повече от протестиращите.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА