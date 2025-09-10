Проверяват евентуална незаконна ферма за криптовалута в сградата на Община Горна Оряховица

Полицията и прокуратурата проверяват функционирала ли е незаконна ферма за криптовалута в подземията на Община Горна Оряховица.

28 нефункциониращи компютъра са иззети от полицията от община Горна Оряховица. Някои от машините са били включени в електрическата мрежа и са били в помещение в подземията на Общината, което е било предназначено за справяне при бедствия и аварии, съобщиха от ОДМВР. От полицията уточняват, че компютрите са намерени и иззети при проверка на помещенията, която е целяла обезопасяването на пункта.

По информация на община Горна Оряховица полицията е влязла в мазетата по сигнал на кмета Николай Рашков, че там функционира незаконна ферма за криптовалута. Какво е породило опасенията и съмненията на кмета за незаконната дейност не се коментира. В Районната прокуратура е образувано досъдебно производство за кражбата, съобщи за БНР прокурор Тотко Тотев, говорител на държавното обвинение, и уточни, че се проверява версията и за незаконните „копачки“ за криптовалута.

Ключове за помещенията с 28-те иззети компютъра са имали само двамата системни администратора на общината. Източници, близки до разследването, споделиха, че единият от администраторите е заявил, че това са компютри на частни лица, които той е ремонтирал. Предстои разпит и на другия системен администратор. На този етап няма задържани.БНР





