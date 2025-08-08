Прогонете комарите с тази домашна смес

Комарите са истинска напаст в летните вечери, особено за хората с по-чувствителна кожа. Вместо да купувате скъпи и пълни с химия препарати, направете си лесен и напълно натурален репелент у дома
Необходими съставки:
- 100 мл преварена вода (или розова вода)
- 1 супена лъжица спирт или водка
- 10 капки етерично масло от лавандула
- 10 капки масло от лимонена трева (лемонграс)
- 1 празно шишенце със спрей
Начин на приготвяне: Смесете всичко в шишето, разклатете добре и напръскайте откритите части на тялото – ръце, крака, врата. Можете да пръснете и по пердета или край леглото.
Ароматът е приятен за човека, но комарите бягат от него на мига! Повтаряйте на всеки 2-3 часа за по-добра защита.