Прогонете комарите с тази домашна смес

Комарите са истинска напаст в летните вечери, особено за хората с по-чувствителна кожа. Вместо да купувате скъпи и пълни с химия препарати, направете си лесен и напълно натурален репелент у дома

Необходими съставки:

  • 100 мл преварена вода (или розова вода)
  • 1 супена лъжица спирт или водка
  • 10 капки етерично масло от лавандула
  • 10 капки масло от лимонена трева (лемонграс)
  • 1 празно шишенце със спрей

Начин на приготвяне: Смесете всичко в шишето, разклатете добре и напръскайте откритите части на тялото – ръце, крака, врата. Можете да пръснете и по пердета или край леглото.

Ароматът е приятен за човека, но комарите бягат от него на мига! Повтаряйте на всеки 2-3 часа за по-добра защита.



