Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета приеха в Якоруда съветниците, одобриха маломерни и слети паралелки в училищата

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Якоруда приеха общинските съветници на състоялата се редовна сесия.

В част от докладната записка към точката е отбелязано, че изготвянето и приемането на програмата се налага, тъй като проблемът с популацията на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за обществото. За да бъде решен този проблем, на първо място е необходимо да се приложи единен метод във всички населени места на територията на община Якоруда. Необходимо е да бъдат предприети комплексни мерки, насочени към упражняване на строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета, кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които да бъдат поемани за обгрижване от граждани, организации и общината, както и кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на здрави и неагресивни безстопанствени кучета, които след това да се връщат по местата си. Безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни както за хората, така и за селскостопанските животни – бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и други. Сред очакваните резултати от прилагането на програмата са намаляване броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху тяхната популация на територията на общината, както и увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждането на домашни кучета, предаде БТА.

Съветниците одобриха още докладна записка относно даване на съгласие община Якоруда да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност, и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.

В предложението се посочва, че целта на тази инвестиция е да се повиши енергийната ефективност, да се намали енергийната зависимост и да се подобри оперативната устойчивост в сектора на социалните услуги чрез два допълващи се компонента – инсталиране на фотоволтаични системи в общински социални услуги и предоставяне на електрически превозни средства в подкрепа на социалната дейност.

Съветниците приеха и годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Якоруда за 2024 г. В част от обяснителната записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета се посочва, че той е в размер на 15 664 522 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 10 483 733 лв. и местни дейности – 5 180 789 лв. Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси общинският бюджет се счита за променен с размера на получените приходи съгласно писмото на министъра на финансите. За получените корекции по бюджета не е необходимо специално решение на Общинския съвет. На това основание се е променил и бюджетът на общината за 2024 година с натрупване, като изпълнението на същия възлиза на 21 207 610 лв.

Общинският съвет прие и предложение от кмета на община Якоруда Мехмед Вакльов относно даване на съгласие за съществуването на самостоятелни маломерни и слети паралелки с не по-малко от десет ученици, както и с по-малко от десет ученици за учебната 2025-2026 година. Съветниците се очаква да дадат съгласие за съществуването на такива паралелки в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Якоруда, в Обединено училище „Васил Левски“ в с. Юруково, в Обединено училище „Гоце Делчев“ в с. Смолево и в Обединено училище „Братя Миладинови“ в с. Конарско.





