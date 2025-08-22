Продават култовата сладкарница „Горска поляна“ в Благоевград, след 30 г. собственикът Георги Щерев врътна ключа и „се оттегли в пенсия”

Емблематичната сладкарница „Горска поляна“ в Благоевград е обявена за продажба. Информация, че се търси купувач, бе качена в сайт за недвижими имоти, а от вътрешната страна на вратата на търговския обект бе залепен лист с уведомление за продажбата и телефон за контакт. Вчера обявата вече я нямаше, а посоченият телефон бе изключен. Според търговци от съседни магазини дългогодишният собственик казал, че е продал сладкарницата и се оттегля в пенсия, взел си „довиждане” с тях и си тръгнал.

Над 30 г. собственик на любимата на поколения благоевградчани сладкарница на ул. „Александър Стамболийски“ №24 беше бизнесменът Георги Щерев. Той започва да я стопанисва в далечната 1993 г., като първоначално там има билярд клуб, но след 3 години помещението отново се ползва като сладкарница. Тя става една от оборотните в града, тъй като локацията е добра – в централна част, на тихо място край реката, със зелена площ и дървета, под които имаше маси за клиентите. Затова бе предпочитана от пенсионери и майки с деца, но пък си бе създала име с пресните сладкарски изделия – палачинкова торта, шоколадовите торти „Гараш“, „Добуш“ и др., които се приготвяха на място. Заради ковидната пандемия заведението хлопна кепенци в края на декември 2020 г. както всички други, и оттогава като че ли започна трудният му период. През 2021 г. се приемаха поръчки само за вкъщи и чак през февруари 2022 г. сладкарницата се върна към нормалния ритъм. Паузата през локдауна обаче се отрази серизно и оборотите драстично спаднаха, но сладкарницата продължи да оцелява благодарение на тортите, които си останаха запазена марка. През годините имаше и текучество на сервитьори и бармани и периодично се търсиха нови на пълен или непълен работен ден. Проблемите изглежда са се задълбочили, след като през февруари тази година сладкарницата остана и без сладкарка и бе пусната обява, че се търси друга. Така след 16 август заведението затвори врати, а завчера се появи обява в специализирания сайт за продажбата на обекта с цялото оборудване и обзавеждане. Публикувана бе от анонимен участник, който написа: „Здравейте! Собственикът ме помоли да кача обявата, не пишете на мен, а звънете на посочения телефон. Наскоро я беше обявил за даване под наем, предполагам още е валидна и тази опция“.

Според източници на „Струма“ има нов собственик, а кой е той ще стане ясно в близките дни след вписване на имотната сделка.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА






