Продадоха диаманта „Син Мелън” за 26,6 милиона долара на търг в Женева

Диамантът „Син Мелън” с тегло почти 10 карата беше продаден на търг на „Кристис” в Женева за 26,6 милиона щатски долара, включително таксите, предаде БТА.

Яркосиният диамант с тегло 9,51 карата и форма на круша, кръстен на покойната американска меценатка Рейчъл „Бъни“ Мелън, се очакваше да бъде продаден за сума между 20 милиона и 30 милиона долара. От тръжната къща отбелязаха, че камъкът е достигнал очакваната цена. Окончателната сума включва премията на купувача и други такси.

Рахул Кадакия, международен директор на отдела за бижута в „Кристис”, приветства важния момент за своя екип, доказващ апетита сред колекционерите за необикновени и прочути скъпоценни камъни.

Продажбата на „Блу Мелън” е далеч от рекорда за яркосин диамант. От „Кристис” припомнят, че той се държи от диаманта „Син Опенхаймер”, за който през 2016 г. бяха платени над 57 милиона долара.

Диамантът „Син Мелън” беше продаден през 2014-а – годината, в която почина Бъни Мелън, за 32,6 милиона долара. Тогава това беше една от най-високите цени, плащани някога за цветен диамант на търг, отбелязва „Кристис“.

Аукционът беше първата част от двудневните продажби на бижута в Женева. В сряда конкурентната тръжна къща „Сотбис” ще предложи „Искрящата роза” – яркорозов диамант с тегло 10,08 карата, който се очаква да бъде продаден за около 20 милиона долара.

Снимка: БГНЕС