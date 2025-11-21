Продадоха картина на Фрида Кало за 54,7 милиона долара

Картина на мексиканската художничка Фрида Кало беше продадена на търг в Ню Йорк за 54,7 милиона долара. Името на купувача не беше разкрито, предава БГНЕС. Творбата, наречена „Сънят (Спалнята)“, счупи предишния рекорд, поставен от картина на американската художничка Джорджия О’Кийф, която достигна 44,4 милиона долара през 2014 г.

Творбата изобразява художничката, спяща в легло, което сякаш се носи в небето, увенчана с огромен скелет, чиито крака са обгърнати от динамит. Тази картина на Фрида Кало, рисувана през 1940 г., е много лично изображение, в което тя съчетава фолклорни мотиви от мексиканската култура с европейски сюрреализъм, обясни пред АФП Ана Ди Стази, ръководител на латиноамериканското изкуство в Sotheby’s. Мексиканската художничка, починала през 1954 г. на 47-годишна възраст, не е била напълно съгласна с това нейните творби да бъдат свързвани със сюрреалистичното движение, добави експертът. Но „като се има предвид тази великолепна иконография, изглежда напълно уместно да бъде включена“ в това движение.

Големият скелет, изобразен над леглото, не съществува само в картината. Фрида Кало всъщност е имала такъв предмет от папие-маше над леглото си, според Sotheby’s. Болката и смъртта винаги са били централни елементи в нейното творчество. През целия си живот Фрида Кало се е борила с крехко здраве, белязано от детски болести, полиомиелит и сериозна автобусна катастрофа през 1925 г.

Жените, чиито произведения са продадени на най-високи цени досега, са предимно големи фигури на ХХ век. Освен предишния рекорд, държан от Джорджия О’Кийф, следващият е гигантският „Паяк“ на френската скулпторка и визуална художничка Луиз Буржоа, продаден за 32,5 милиона долара през 2023 г.

Автопортретът на Фрида Кало „Диего и аз“ от 1949 г. достигна 34,9 милиона долара през 2021 г. , а „Портрет на Марджъри Фери“ (1932 г.) от полската художничка Тамара де Лемпицка достигна 21,2 милиона долара през 2020 г. Картината „Боровинка“ (1960) на Джоан Мичъл, нарисувана от водеща фигура в американското абстрактно експресионистично движение, беше продадена за 16,6 милиона долара през 2018 г.

По-старите или класически художници рядко надхвърлят границата от 10 милиона. „След обяд“ на импресионистката Берт Моризо беше продадена за 10,9 милиона долара през 2013 г., скулптурата „Валсът“ от Камий Клодел беше продадена на търг за 5,2 милиона евро същата година, а картина на бароковата художничка Артемизия Джентилески, изобразяваща Лукреция, беше закупена за близо 4,8 милиона евро през 2019 г.

Според АФП от всички видове произведения на изкуството до момента са продадени 162 за повече от 50 милиона долара и нито едно от тях не е на жени. От 468-те произведения, продадени за над 30 милиона долара, само четири са на жени, което прави по-малко от 1%.

Най-скъпата картина в света е „Спасителят на света“, приписвана на Леонардо да Винчи, продадена за 450 милиона долара в Ню Йорк през 2017 г.