Продължават засилените проверки на НАП заради въвеждането на еврото

Продължават засилените проверки заради въвеждането на еврото. Днес инспектори от НАП влязоха в столична пекарна, предава Нова. Причината е подаден сигнал за завишена цена на продаван артикул. Според сигнала въпросният продукт се продава с 50 стотинки по-скъпо от 1 януари и в момента струва 1 евро и 79 цента. Инспекторите направиха контролна покупка на артикула, а след това изискаха информация за цените в обекта преди Нова година. Ако бъдат установени нарушения, на пекарната ще бъде съставен акт.

„Няма как държавата да задължи търговците да оперират на определена цена, но това, което ние следим, заедно с нашите колеги от КЗП И КЗК, е дали има необосновано повишение на цените. Ако такова бъде установено, ние имаме всичките механизми, които са предвидени в Закона за въвеждане на еврото, да наложим контрол върху търговците, които са недобросъвестни. Както ние, така и КЗП имат достатъчно правомощия да бъдат наложени санкции от тяхна страна. Техните санкции също достигат над 100 000 евро”, заяви Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в НАП.