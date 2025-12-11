Продължават проблемите за превозвачите по границата, преминаването на товарни автомобили през Кулата-Промахон само по тъмно

Продължават проблемите за превозвачите по границата с Гърция. Преминаването на товарни автомобили през Кулата-Промахон става по тъмно. До 19:00 часа днес бе спряно движението на товарни автомобили и в двете посоки през граничния преход заради стачни действия на гръцка територия.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ уточниха, че временното ограничение в движението е за автомобили над 12 т, а водачите изчакват на място.

В сряда отново беше преустановено движението на тежкотоварни автомобили в двете посоки на граничен преход Кулата-Промахон. Водачите изчакваха на място, а преминаването беше възстановено малко след 19:00 часа.

Припомняме, че причина за преустановеното движение са протестни действия на гръцки фермери. На 3 декември в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на Промахон бе получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено бе пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.

Блокадата идва в най-натоварения период от годината. Затварянето на един от най-важните гранични пунктове между България и Гърция създава значими затруднения, особено в седмиците преди коледните празници. Това е период, в който трафикът на стоки традиционно се увеличава – както заради празничните доставки, така и заради интензивния туристически поток.

Тежкотоварните камиони, които в момента изчакват край границата, превозват храни, свежи продукти, колетни пратки и стоки за търговската мрежа. Част от товарите са със стриктни срокове на доставка, а други – като месо, млечни продукти, плодове и зеленчуци – са чувствителни към забавяне и могат реално да се развалят. Това означава потенциални финансови загуби за фирмите, но и риск от по-високи цени за потребителите, ако блокадата се проточи.

Прекъсването на трафика може да доведе до забавяне на доставки, нарушени логистични графици и пропуснати срокове за доставяне на подаръци. За куриерските фирми това означава натрупване на пратки, невъзможност да бъдат спазени обещаните срокове и недоволство от страна на клиентите.

Граничният пункт Кулата-Промахон е един от най-натоварените в региона и има ключова роля за транспортните коридори между България, Гърция и Близкия изток. Продължителните блокади забавят работата на предприятия, нарушават логистични вериги и затрудняват износа и вноса. Ако ситуацията продължи, ефектът ще усетят не само превозвачите, но и бизнеса, търговците и потребителите.

При подобни блокади България има ограничени, но все пак важни инструменти за реакция. На първо място държавата може да засили дипломатическия контакт с гръцките власти и да настоява протестите да не засягат основни международни транспортни коридори. Това включва по-активна комуникация чрез външното министерство, транспортното министерство и съвместните полицейски центрове по границата.

България може да поиска и създаване на „коридори за преминаване“ за камиони със стоки, които са бързоразвалящи се или със строг срок на доставка. Подобна практика се е прилагала и при предишни блокади. Освен това държавата може да осигури пренасочване на движението през други гранични пунктове, като Илинден-Ексохи или Маказа, макар че капацитетът им е по-малък и не могат да поемат тежкия трафик изцяло.

Българските институции могат да окажат съдействие и на превозвачите – чрез информационни пунктове, временни места за престой, вода и санитарни условия, когато камионите са принудени да чакат с часове. Възможно е и да се обсъди компенсация или подкрепа за транспортния сектор, ако щетите от блокадата станат значителни.

В дългосрочен план България може да постави въпроса за механизъм в рамките на ЕС, който да гарантира, че вътрешни протести няма да блокират основни търговски коридори между държавите-членки. Този проблем засяга не само България, но и целия европейски пазар.

