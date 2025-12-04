Продължават срещите за Бюджет 2026

Срещите за Бюджет 2026 се очаква да продължат през днешния ден и на масата да седнат работодатели и синдикати.



В сряда парламентът единодушно одобри изтеглянето на държавната план-сметка, както и на тези на Здравната каса и на Общественото осигуряване. „За“ оттеглянето гласуваха всички присъстващи 201 депутати.

Припомняме, че след големия протест в понеделник премиерът Росен Желязков обяви оттеглянето на подготвения бюджет и начало на нова процедура, която ще бъде съгласувана със синдикатите и работодателите.

