Продължава битката с огнената стихия в Рила

Огнената стихия в Рила продължава да изпитва силите на огнеборците. Вече над 10 дни пожарникари, горски служители и доброволци неуморно се борят с пламъците, които обхванаха труднодостъпни терени в планината.

На помощ се включи и военен хеликоптер. Усилията на екипите са огромни, а условията – изключително тежки. Гасенето е почти изцяло на ръка. Огънят се разпространява низово, тъй като пожарът е много високо и там няма гори. Вятърът е силен и постоянно променя посоката си.

Директор на РСПБЗН Благоевград комисар Валентин Василев обясни, че пламъците са на височина над 2000 м. В рамките на вчерашния ден са изградени две много големи просеки, за да се ограничи разпространението на пламъците. Двата фронта на пожара са северозападен и южен, като и по двата днес ще се работи.

Той категорично заяви, че огънят не е локализиран. И допълни, че атмосферните условия оказват огромно влияние върху ситуацията. Използват се високопроходими машини, тъй като на места наклонът е около 70 градуса, вода за гасене има – доброволци са изградили водоснабдителна линия, а също така има и резевроар.

Днес в гасенето няма да се включи летателна енна техника.

