Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

Нови два пожара се разгоряха в последните часове на 7 август – около Хасково и в Шуменското плато. Пламна землището между хасковските села Момино и Елена – огънят обгърна горски масив, сухи треви и храсти. В гасенето освен пожарни автомобили се включи и тежка верижна техника. Опасност за населените места няма.

Според директора на Пожарната в Хасково Митко Чакалов обстановката при двата пожара е спокойна. „Част от пожарните от Сакар бяха преместени между двете села. Тук пожарът гори на 1000 дка. Огънят тръгва навътре в гората – покрай микроязовир, така че ще бъдат проверени всички версии. Край село Йерусалимово имаме отделни огнища, които тлеят“, съобщи той.

Зам.-кметът на Община Хасково Динко Тенев посочи, че е обявено частично бедствено положение край Момино. „Изгорели са стотици декари пасища, както и дърва на горското стопанство“, поясни той.

Областният управител на Хасково Стефка Здравкова отбеляза, че щети са понесли стопани и земеделци, които не носят вина за пожарите. „Ако няма обявено частично бедствено положение те няма да бъдат обезщетени, а дори ще понесат санкции за неопазени площи“, каза Здравкова в ефира на „Здравей, България“.

Продължава гасенето на активните огнища и на пожара в Сакар. Огнеборците работят на фронта към село Йерусалимово, за да не се допусне разпространение на пламъците към населеното място. Въпреки че за хората опасност вече няма, бедственото положение в Доситеево, Коларово и Йерусалимово остава в сила.

А пожарът на Шуменското плато бе локализиран малко след пламването му. В гасенето на пожара са се включили и доброволци, както и екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. Пожарникари останаха на място през нощта, за да следят за ново огнище. Предполага се, че причината за избухването на огъня е човешка небрежност.





